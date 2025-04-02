Geçtiğimiz sezon Çorum FK’nın başarısında büyük rol oynayan Angolalı futbolcu Geraldo, bu sezon sakatlıklarla boğuşuyor. Bu sezon en son Şubat ayı içerisinde oynanan Kocaelispor maçında forma giyen Geraldo,o tarihten bu yana sakatlığı nedeni ile forma giyemedi. Milli arada antrenmanlara katılan Geraldo’nun Erokspor maç kadrosuna alınacağı bekleniyordu. Ancak önceki gün antrenmana katılmayan tecrübeli futbolcunun Cumartesi günü oynanacak olan Erokspor maçı kadrosuna alınmayacağı öğrenildi.



Editör: RIFAT KARA