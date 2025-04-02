31.hafta maçında konuk olduğu Esenler Erokspor’a 3-1 yenilerek düşme korkusunu yakından hissetmeye başlayan Ankaragücü’nde teknik direktör Mustafa Dalcı istifa etti. Dalcı yaptığı açıklamada, “Sezon başında maalesef öyle kötü kadro mühendisliği yapılmış ki anlatamam. Duran top kullanacak bir oyuncu yok. Penaltı kazansak penaltıyı kullanacak oyuncum yoktu. Futbolcularda aidiyet duygusu yok. Herkes lig bitse de gitsek modunda. Bu ortamı değiştirmek için çok çalıştım maalesef olmadı. Çok üzgünüm. Ben Ankaragücülüyüm. Takıma zarar vermemek için istifa ettim” ifadelerini kullandı.

Dalcı ile birlikte Sportif Direktör Emre Yıldız ile de karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı açıklandı.

İKİNCİ BAKKAL DÖNEMİ

Mustafa Dalcı’dan boşalan teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal’ın getirildiği açıklandı. En son bu sezon Sakaryaspor’u çalıştıran Mesut Bakkal, Ankaragücü’nün bu sezonki beşinci teknik direktörü oldu. Sezona Cihat Arslan’la başlayan sarı-lacivertli ekipte Kenan Koçak, Kemal Özdeş ve en son Mustafa Dalcı kötü gidişe çare bulamadılar.

Mesut Bakkal, 2010-2011 sezonunda da 11 maçta Ankaragücü’nün teknik direktörlüğünü yapmıştı.