Ahlatcı Çorum FK’da uzun süredir stres kırıklığı nedeniyle forma giyemeyen Ahmethan Köse’nin antrenmanlara başladığı belirtildi. 28 yaşındaki golcü futbolcunun fiziksel olarak hazır olduktan sonra süre almaya başlamaması bekleniyor.

En son 9 Ocak’ta Konyaspor’la oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyen Ahmethan Köse, 10 lig maçında 255 dakika süre alırken, 1 gol attı. Deneyimli golcü, Türkiye Kupası’nda ise 2 maçta 135 dakika sahada kaldı ve fileleri 2 kez havalandırdı.