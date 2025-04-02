Ligin 13.hafta maçında, İstanbul’da Esenler Erokspor’la karşılaşan Çorum temsilcisi, Ahlatcı Çorum FK, 3.dakikada Suat Kaya, 27.dakikada da Kerem Kalafat’ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatmasına rağmen, Hamza Catakovic’in 74 ve 90+6.dakikalardaki gollerine engel olamayınca mücadele 2-2 bitti.

Kırmızı-siyahlı takım, 31.hafta maçında, yine İstanbul’da bu kez Pendikspor’la 2-2 berabere kaldı. 30.dakikada penaltıdan Ferhat Yazgan, 38.dakikada ise Thomas Verheydt’ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Çorum temsilcisi, 59’da Bekir Karadeniz ve 80.dakikada Del Valle’nin gollerine engel olamayınca 19 hafta önce olduğu gibi yine sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.