Hayati Çam, yaptığı açıklamada, “Tam 23 yıl önce kurulan BASK, bugün kamu çalışanlarının sorunlarına ilişkin görüşleri merakla beklenen ve dikkatle takip edilen bir konfederasyon haline gelmiştir. Bu göreve layık gören kurucu genel başkanımız Resul Akay, ardından görev yapan Bayram Zengin ve Mehmet Alper Öğretici başta olmak üzere tüm yöneticilere ve üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Açıklamasında kamu çalışanlarının karşı karşıya kaldığı sorunlara da değinen Çam, maaşların yoksulluk sınırının altında kaldığını, çalışanların statü farkıyla ayrıştırıldığını ve kamuda liyakat ilkesinin zedelendiğini vurgulayarak, sarı sendikacılığın kamu çalışanlarını ezdiğini belirtti.

“Kamu çalışanlarının en büyük engeli, siyasallaşmış sendika ve konfederasyonlardır” diyen Çam, siyaseten bağımsız bir sendikal mücadelenin önemine dikkat çekti.

Editör: SELDA FINDIK