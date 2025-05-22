Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından Çorum Devlet Tiyatrosu'nda icra edilen “Hz. Ali Deyiş ve Nefes Dinletisi” programına katılmak üzere kente gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Cemevi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Esin Saykan, Cemevi Hizmetleri Daire Başkanı Ali Narin ve Dedekargın Ocağı Alevi Dedesi/Araştırmacı-Yazar Hüseyin Dedekargınoğlu, Çorum Valisi Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında kültürel mirasın korunması, Alevi-Bektaşi geleneğinin yaşatılması ve bu değerlerin genç kuşaklara aktarılması konularında verimli bir sohbet gerçekleştirildi. Vali Çalgan, misafirlerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, kültürel çeşitliliğin ve hoşgörü ikliminin güçlendirilmesine yönelik çalışmaları önemsediklerini belirtti.

Editör: Haber Merkezi