Çorum Valisi Ali Çalgan, 2016 yılında Diyarbakır’da terörle mücadele sırasında şehit düşen Özel Harekat Polis Memuru Mustafa Yiğitalp’in kardeşi Mehmet Yiğitalp ve yeğeni Kemal Köseoğlu’nu makamında misafir etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette duygulu anlar yaşanırken, Vali Çalgan, şehitlerin Türk milletinin gönlünde daima yaşayacağını belirterek, “Devletimiz, aziz şehitlerimizin emanetlerine her zaman sahip çıkacaktır. Şehidimiz Mustafa Yiğitalp başta olmak üzere, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve metanet diliyorum” ifadelerini kullandı.

Mehmet Yiğitalp ve Kemal Köseoğlu daha sonra ise İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ı da ziyaret etti. Pehlivan, şehit Mustafa Yiğitalp’in ailesini ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, “Yaşasın devlet, var olsun Özel Harekat!” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Devletin ve milletin, şehit yakınlarının yanında olmaya devam edeceği vurgulanan ziyaret fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ