Çorum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) iş ve meslek danışmanları Reyhan Dursun ve Hande Özarslan, TOBB Çorum Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca’ya ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gönül Özdilli de katıldı.

Görüşmede, kadın istihdamını artırmaya yönelik mevcut projeler ve gelecekte hayata geçirilebilecek işbirlikleriyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Taraflar, kadınların ekonomik hayata daha aktif katılımı için ortak adım atılmasının önemine de dikkat çekti.

Ziyaretin, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve istihdamın artırılmasına yönelik somut çalışmalara zemin hazırlaması bekleniyor.

Editör: SELDA FINDIK