Sungurlu’nun bir önceki dönem Belediye Başkanı, İYİ Partili Abdulkadir Şahiner, “onurlu” davranışı ile Türkiye’nin gündemine oturan Sungurlulu hemşehrisi, Tunceli Valiliği’nden affını isteyen Bülent Tekbıyıkoğlu’na sahip çıktı.

Tunceli’de terör örgütü PKK’nın kurucuları için düzenlenen anma etkinliğine karar verilmesi üzerine 19 Mayıs günü görevden affını isteme kararı alan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nun devlet ciddiyetini ve şahsi onurunu koruduğunu belirterek özetle şu değerlendirmeyi yaptı:

“Gerçek devlet adamı olmak, gerektiğinde bedel ödemeyi göze alabilmektir. Bu ülkenin şehitleri var, şehit anaları var, toprağa düşen yiğitleri var. Biz onların hatırasını yaşatırken, birileri çıkıp hainlerin propagandasına alan açıyorsa, bu politika kabul edilemez.”