Ziyaretler kapsamında hububat ekili tarlarda hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirilirken, bitkilerin genel gelişim durumları da detaylı şekilde değerlendirildi.

Ayrıca seralarda yürütülen örtü altı üretim faaliyetlerini de inceleyen İl Müdürü Göktekin, seralardaki bitki gelişimi ile hastalık ve zararlılara karşı yürütülen mücadele çalışmaları hakkında teknik personelden bilgi aldı.

İncelemeler sırasında üreticilerle birebir görüşmeler gerçekleştiren Göktekin, üretim sürecindeki mevcut durum ve karşılaşılan sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açık alan ve örtü altı üretimde erken uyarı sistemlerinin, hastalık ve zararlılarla etkin mücadelenin önemine dikkat çeken Göktekin, verimli ve sürdürülebilir bir üretim için teknik tedbirlerin zamanında uygulanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Editör: NURDAN AKBAŞ