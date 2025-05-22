Tarım ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren Saraylım Tarım ile iştiraki Fermeden Sirke, önemli bir uluslararası ziyarete ev sahipliği yaptı. 400 yılı aşkın köklü geçmişi ve 30 milyar doları aşan global cirosuyla dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Japon Sumitomo Corporation’ın üst düzey yöneticileri, firmanın Çorum’daki üretim tesislerini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen bu ziyaret kapsamında tesis turu yapılmış, meyve sebze işleme ve doğal sirke üretim süreçleri tanıtılmış ve sonrasında düzenlenen toplantıyla iki taraf arasında gelecekteki potansiyel iş birlikleri masaya yatırılmıştır. Görüşmelerde, sürdürülebilirlik, kalite standartları ve uluslararası ticaret çerçevesinde önemli değerlendirmeler yapılmıştır.

Akdeniz İhracatcıılar Biriğinde (AKIB) her yıl düzenli olarak ihracat ödüle layık görülen Saraylım Tarım , 150 bin ton meyve sebze saklama kapasitesiyle taze meyve ve sebzelerle gerek ülkemizde gerekse tüm Dünya ülkelerinde ülkemizi gururla temsil etmektedir.

Saraylım Tarım, Fermeden Sirke markası ile de hem yurt içi hem de yurt dışında lider zincir marketlerle yaptığı işbirlikler ile yıllık 10 milyon litre üretim kapasitesiyle doğal ve kaliteli ürünlerinde sektörde fark yaratırken ; markanın uluslararası pazardaki konumunu daha da güçlendirme yolunda önemli bir aşamaya geçmiştir.

Sumitomo Corporation un bu ziyareti ille ilerleyen dönemde hayata geçirilmesi planlanan iş birliklerinin her iki taraf için de sürdürülebilir, güçlü ve verimli olacağı düşünülmektedir.