İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama (Phishing) siteleri üzerinden 'yüksek kazanç, düşük faizli kredi fırsatı ve ürün satışı' adı altında vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis sitelerine altyapı sağlama, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis platformunda canlı destek olarak görev yapacak şahısları organize ettikleri, elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlarının bayi/ofisleri üzerinden sistemlere yetkisiz erişerek sahte belge oluşturdukları ve vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladıklarının tespit edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Çorum’un da aralarında bulunduğu çok sayıda ilde düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini açıkladı.

Editör: Haber Merkezi