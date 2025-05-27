Afyon’da günlük yazılı basın ve internet yayını yapan Gazete3, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı gazete sütunlarına taşıdı.

Gazete köşe yazarlarından Murat Akarçay, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı uzun zamandır sosyal medyadan takip ettiğini belirterek, Aşgın’ı ve icraatlarını Afyon’un CHP’li Belediye Başkanı Burcu Köksal ve ilçe belediye başkanlarına örnek gösterdi.

Köşe yazısında Aşgın'ın 3 harfli zincir marketlerin korkulu rüyası olduğundan bahseden Akarçay ayrıca Çorum’da pazarcı esnafını da düzene soktuğunu anlattı.

Başkan Aşgın'la hiç tanışmadığını belirttiği yazısında Akçaray, şu ifadelere yer verdi: "Uzun bir süredir, hayatta hiç tanışmadığım, Çorum Belediye Başkanı ile birlikte hiç aklınıza gelmeyecek 9 Şehrin Belediye Başkanını sosyal medya hesaplarından ve Google ortamında birçok haber ve yorum sayfalarından yakından takip ediyorum. Başta bir vatandaş ve ardından bir Gazeteci olarak bir süredir sonuna kadar “helal olsun” diyerek takip ettiğim Çorum Belediye Başkanını size anlatmak istedim bu hafta. Kimbilir belki de toplam 60 tane AFYON il, İlçe ve Belde Belediye Başkanlarına bir fikir ar-ge si oluşturur kendisi. Bu nedenle, bu yazının linkini İlimiz ve genelinde ki tanıdığınız tüm Belediye Başkanlarına lütfen bir şekilde ulaştırılmasını sağlayın."

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