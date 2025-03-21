Habercim19'da yer alan habere göre Dr. Engin Sarı'nın, randevulu hastalarını bilgilendirdiği ve idareyi eleştirdiği görülen bilgi notunda özetle şu iddialar yer aldı:

'CEZALARDAN SONRA PSİKOLOJİM BOZULDU'

“...Pazartesi aldığım 'kınama' ve dün aldığım 'kademe ilerlemesinin durdurulması’ cezalarının ardından psikolojim bozulmuştur.

'HASTALARIMDAN ANLAYIŞ BEKLİYORUM'

Akciğer biyopsi dahil riski işlemler yaptığımdan tıbbın ilk kuralı olan Primum non nocere (önce zarar verme) ilkesine istinaden hastalarıma zarar vermemek adına 8 gün psikiyatri polikliniğinden raporluyum. 5.5 yıldır bir hastamı bile mağdur etmediğimi ifade ederek, bugün ve gelecek hafta için daha önceden randevu verilen hastalarım tarafından anlayışla karşılanacağımı umuyorum.

CİMER VE SAĞLIK BAKANLIĞI

Tarafıma uygulanan sistematik mobbingi ifade etmek amacıyla hazırladığım dilekçe ve mobbingi ispatlayan belgeleri CİMER üzerinden ve ayrıca Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile paylaşacağım.”

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİDE UZMAN

Öte yandan edindiğimiz bilgilere göre; Uzm. Dr. Engin Sarı’nın 5.5 yıl girişimsel radyoloji birim sorumluluğunu yürüttüğü, bu dönemde hastaların diğer illere sevkini önlediği, çevre illerden hasta sevkini sağladığı, bilhassa meslekî başarısı nedeniyle meslektaşları ve sağlık çalışanları tarafından takdirle karşılandığı belirtildi.

Editör: Haber Merkezi