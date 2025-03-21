Alınan bilgiye göre İsmail Böçek (58), Gazi Caddesi üzerinde bir kahvehanede çay içtiği sırada rahatsızlandı.

Böçek'in fenalaştığını farkeden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine kahvehaneye sağlık ekipleri sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Böçek, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak müdahaleye alındı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybeden Böçek'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.