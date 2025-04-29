Oğuzlar’da yaşayan Karakiraz ailesinin çocukları Mustafa Baran Karakiraz için hukuk mücadelesi başlatılırken, çocuğa destek çağrısı da büyüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, ihmali yapanların yargı önünde hesap vermesi gerektiğini söyleyerek Karakiraz ailesine destek verdi.

Kararkiraz ailesinin 1 yaşındaki çocukları Mustafa Baran’ın devlet hastanesinin ihmalinin bedelini sağlığıyla ödediği belirtildi. Semra ve Osman Karakiraz çiftinin evlenmeden önce Oğuzlar Devlet Hastanesi’ne verdikleri kanın laboratuvara gönderilmediği için Mustafa Baran’ın SMA’lı doğduğu vurgulanırken, ailenin de yardım toplayarak hem çocuklarını yaşatmak için hem de sorumluların gerekli cezayı alması için hukuki mücadele verdiği açıklandı.

CHP Çorum Milletvekili Tahtasız da beraberinde Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci ve CHP Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz ile birlikte SMA hastası Mustafa Baran ve Karakiraz ailesini evinde ziyaret etti.

Yaşadıkları süreci anlatan Osman Karakiraz, “Evlenmeden önce hastaneye kan vermeye gittik. Yapılacak testlerin arasında SMA testi de vardı. Bize sonuçların 3-4 ay sonra çıktığını aksi bir durum olursa bize döneceklerini söylediler. Biz size dönüş yapmazsak bir sorun yoktur dediler. Kanı 2022 yılı Ekim ayında verdik. 2024 Temmuz’da çocuğumuz doğdu. Doğduktan sonra alınan topuk kanının sonucu 5 gün sonra geldi ve SMA olduğu söylendi. Bunun üzerine evlenmeden önce kan verdiğimiz Oğuzlar İlçe Devlet Hastanesi’ne geldim ve 2022 yılında verdiğimiz kanın sonucunu sordum. Bana ‘verdiğiniz kan laboratuvara gelmediği için çalışılamamış’ dediler. Onların ihmali yüzünden benim çocuğum hasta. CİMER’e şikayet ettik ve savcılığa da suç duyurusunda bulunduk. Yargı süreci sürüyor” dedi.

“TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ise konuyla ilgili şunları söyledi: “2022 yılında evlenmeden önce Devlet Hastanesi’nde SMA tarama testi yapılmasına rağmen her şey yolundaymış gibi kendilerine bilgi verilmiyor. Çocuk doğduğunda beş günlükken topuktan kan aldıklarında SMA hastası olduğu ortaya çıkıyor. Bu işin sorumlusu sağlık sistemindekiler. Bu nedenle bu bebeğin ve tüm SMA’lı hastaların masrafları devlet tarafından karşılanmalıdır. Sosyal devletin gereği budur. Mustafa Baran’ın hasta doğmasında ihmali olanlar da gerekli cezayı almalıdırlar.”