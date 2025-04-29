“Uzman Zirveleri” adı altında Anitta Hotel’de düzenlenen eğitimde Çorumlu ustalar, Castrol’un yeni Hybird standartları konusunda işin uzmanlarından en gerekli bilgileri edindi. Seminerde Çorumlu ustalara ÇESOB Başkanı Recep Gür de eşlik etti.

Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcılar, Makine Yedek Parça Satıcıları ve Tornacılar Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, eğitimin düzenlenmesinde emeği geçen Castrol yetkililerine teşekkür etti. Seminere katılan ustalarla yakından ilgilenen Uzun, oda olarak eğitime önem verdiklerini ve bu tür eğitim seminerleri düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Castrol tarafından verilen eğitimin Başkent Ankara’nın ardından Türkiye’de 2.’sinin Çorum’da düzenlendiğini ifade eden Necmettin Uzun, Osmancık’ta faaliyet gösteren Castrol’un İç Anadolu ve Karadeniz Bölge Distribütörü Bilge Otomotiv’e ayrıca teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi