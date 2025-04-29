Çorum OSB'deki mevcut arsaların ya dolu ya da güneş paneli ile doldurulmuş durumda olduğunu söyleyen Şahin, “İstihdam zorunluluğu bulunan parsellerin sadece güneş panelleri ile doldurulması da ayrı bir problem yaratıyor. Ağır devlet yapısı yeni bir Organize Sanayi Bölgesi teşekkül ettirmekte zorlanıyor. Yer tespiti yaptıkları en yakın bölge Konaklı köyünden bile uzakta, nerdeyse Merzifon'a daha yakın” dedi.

Konuyla ilgili düşüncelerini sosyal medya hesabından paylaşan Kenan Şahin, işin yine Çorumlu yatırımcılara ve esnaflara düştüğünü vurgulayarak, “Küçük Sanayi Sitesi yapımında başarılı çalışmaları bulunan Çorumlu iş insanları dilerse Özel Organize Sanayi Bölgesi de kurabilir. Mesleki veya karma özel organize sanayi bölgelerinin örnekleri mevcut. Esnaf odalarımız veya TSO önderliğinde bir çalışma yapılırsa Çorum ilk özel OSB'sine kavuşabilir. Konuyla ilgili olarak bir kooperatif kurularak başlangıç yapılabilir. Şunu herkes bilir ki; Çorumlu kendi göbeğini kendi keser. Eskiden nasıl yaptıysa, yine öyle yaparak” ifadelerine yer verdi.

Editör: Haber Merkezi