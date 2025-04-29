Cumhurbaşkanlığının 15 Mayıs 2024 tarihinde 2024/6 sayılı genelgesi ile “Aile Yılı” ilan edilmesi nedeniyle ilimiz merkez ve ilçelerinde söyleşiler gerçekleştirmek üzere hazırlanan protokol kapsamında öğrenci ve velilere yönelik “Ailenin Yeri ve Önemi” konusunu vurgulayacak içeriklerle hazırlanan söyleşilerin 28 Nisan 2025 - 29 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada protokol kapsamında 31 adet söyleşinin kütüphane ve okullarda gerçekleştirileceği, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri tarafından yapılacak söyleşilerin organizasyonunda İl Halk Kütüphanesi ve İlçe Halk Kütüphaneleri’nin de görev alacağı dile getirildi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ