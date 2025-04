Eğitim kapsamında, kesimhane ve parçalama tesislerindeki hijyen uygulamaları, HACCP, mikrobiyolojik kriterler, resmi kontroller ve hayvan kayıt sistemi konularında bilgilendirme yapıldı.

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen programa, Tarım İl Müdürü Hayrullah Göktekin, İl Müdür Yardımcısı İsmail Çitil ve şube müdürleri katıldı.

Programın açılışında konuşan Tarım İl Müdürü Hayrullah Göktekin, “Veteriner hekimlerimizin sahada yürüttüğü görev ve sorumluluklar sadece hayvan sağlığı açısından değil, aynı zamanda toplum sağlığı için de son derece önemli. Bilgi ve yeteneklerinin sürekli güncellenmesi noktasında bu eğitimler çok değerli.” diye konuştu.

Teorik eğitimin ardından, uygulamalı eğitim için Çorum Belediyesi Halk Et kombinasına ziyaret gerçekleştiren katılımcılar, kesim öncesi ve kesimi yapılan hayvanların tüm aşamalarına dair bilgi edindi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR

HALK ET KOMBİNASINA TAM NOTUygulama eğitimi kapsamında Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı ile Çorum Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Çorum Belediyesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Halk Et kombinasına tam not verdi.Tesisin; üretim ve hijyen standartlarına yüksek hassasiyet gösterdiğini ifade eden yetkililer, Halk Et’in bölgedeki hayvan pazarı, kesimhane ve et üretimi alanlarında faaliyet gösteren diğer tesis ve kurumlara örnek teşkil etmesi gerektiğini vurguladı.Yetkililer ayrıca, eğitim programı için Halk Et Kombinasının kapılarını açan Beltaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ile Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a katkılarından dolayı teşekkür etti.