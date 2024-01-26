Sakaryaspor, geçtiğimiz hafta deplasmanda Gençlerbirliği’ne 3-1 yenilirken, bu maçta kırmızı kart gören 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar ve 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Kılıç’ın cezaları belli oldu. Başkanlığını hemşehrimiz Avukat Fatih Maden’in yaptığı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Murat Cem Akpınar’a, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 resmi maçtan men ve 19.500 lira para cezası, Hasan Kılıç’a ise ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketleri ile ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakaretleri nedeniyle 4 resmi maçtan men ve 26.000 bin lira para cezası verdi. Bu iki futbolcu da ligin 23.haftasında, Ahlatcı Çorum FK ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.