Ahlatcı Çorum FK’nın deneyimli kalecisi Hasan Hüseyin Akınay’ın, Ankaragücü ile oynanan maçın bitiş düdüğünden sonra rakip takım futbolcusu Osman Çelik’e yaptığı “şiddetli hareketi” nedeniyle çarptırıldığı ceza belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Akınay’a 3 maçtan men ve 29.250 lira para cezası kesti.

Ahlatcı Çorum FK play-off’a kalamazsa Hasan Hüseyin Akınay sezonu kapattı.

Öte yandan, Ankaragücü ise stada “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle 93.600 lira, taraftarlarının neden olduğu “saha olayları” nedeniyle de 84.000 lira para cezasına çarptırıldı.