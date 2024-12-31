Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Mart ayında, İsviçre’de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek olan U17 Futbol Milli Takımı, şampiyonaya hazırlık çerçevesinde 14 ve 16 Ocak tarihlerinde olmak üzere, Yunanistan’la İstanbul’da iki özel maç oynayacak. Teknik direktör Orhan Şam, Yunanistan maçlarının aday kadrosunu açıklarken, kadroda Ahlatcı Çorum FK’nın genç golcüsü Hasan Ege Akdoğan da yer alıyor.

U17 Futbol Milli Takımı aday kadrosuna davet edilen futbolcular 7 Ocak Salı günü saat 18.00’de, İstanbul’da Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Millî Takımlar Oteli'nde toplanacak.