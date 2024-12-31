Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Gelişim Ligi’nde Ahlatcı Çorum FK hafta sonu 4 kategoride Ankara, 1 kategoride ise Bolu temsilcileri ile karşı karşıya geldi. 4.Grup’ta mücadele eden Ahlatcı Çorum FK U19 takımı 12.hafta maçında sahasında Gençlerbirli’ne 3-0 yenilirken, U17’ler ise 9.hafta maçında yine sahasında Ankara Demirspor’a 2-1 mağlup oldu. Pazar günü oynanan 14, U15 ve U16 maçlarında da puan kaybı devam etti. Çorum’da oynanan maçta U14’ler 12.hafta maçında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalırken, U15’ler ise 1-0 mağlup oldu. U16 Ligi’nde ise 10.hafta maçında Çorum FK, rakibi Boluspor’a tek golle yenilerek haftayı puansız kapattı.

5 maçta sadece 1 puan çıkarabilen Çorum FK’da düşüş bu haftada devam etti.