Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu ile Türk Tarım Orman- Sen eski il Temsilcisi Mehmet Ferit Erkün babasını kaybetti.

Mecitözü’nün Sarıdede Mahallesi’nden Mehmet Ferit Erkün, Ahmet Şefik Erkün ve Birgül İslam’ın babaları olan Muhasebeci Hamit Erkün vefat etti. Merhumun cenazesi yarın (3 Ocak 2025 Cuma günü) Mecitözü’nde Cuma Namazı’nın ardından kılınacak cenaze namazı sonrası ailesi ve sevenleri tarafından Sarıdede Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi