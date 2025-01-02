Turgay Taşkan’ın babası, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski İl Başkanı İsmail Taşkan’ın ağabeyi, Erol Taşkan ve Erhan Taşkan’ın amcası, Mesut Doğan’ın kayınpederi ve Fırıncı Ömer Doğan’ın dayısı olan Hasan Taşkan bir süredir tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde vefat etti.
Merhumun cenazesi bugün (02 Ocak 2025 Perşembe günü) ikindi namazının ardından Hıdırlık Camii’nde kılınacak cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’na defnedilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet,  ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

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Editör: SELDA FINDIK