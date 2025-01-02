CHP İl Başkanı Solmaz, “İnanıyorum ki 2025, demokrasi zaferinin yılı olacak. 2025, liyakatin, şeffaflığın, kuvvetler ayrılığının, kirlilikten arınmış namuslu siyasetin, “Yaşasın tam bağımsız Türkiye” diyen gerçek vatanseverlerin yılı olsun” dedi.

Yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınlayan Dinçer Solmaz, iktidar partisinin ülkeyi yönetemediğinin altını çizerek, bir an önce erken seçime gidilmesi için çağrıda bulundu, 2025’in CHP’nin, Cumhuriyet sevdalılarının iktidar yılı olacağını vurguladı.

Tüm halkın yeni yılını kutlayan Dinçer Solmaz, “2024’te yükselen umut, yeni yıla ve yapılacak ilk seçimlere umutla bakmamızı sağlıyor. Yaşanan tüm güçlüklere, tüm ekonomik zorluklara rağmen asla yılmıyor, yurttaşlarımızın sıkıntılarının çözüleceği bir gelecek için inancımızı, azmimizi ve kararlılığımızı koruyoruz. 2025 yılı, çok daha büyük bir mücadelenin yılı olacaktır. Yeni yılda da Türkiye’nin dört bir yanında halkımızla bir arada olacağız” ifadesini kullandı.

Solmaz, mesajında şu konulara değindi: “Hep birlikte bir yılı tamamlıyor, yeni bir yıla adım atıyoruz.

2024’e başlarken, hayatın her alanı için iyi dileklerde bulunmuştuk. Ama ne yazık ki; ekonomide kötü gidişin devam ettiği, küçük bir azınlık dışında, milyonlarca yurttaşımızın bile isteye yoksullaştırıldığı, var olan hukuksuzlukların, yenileri eklenerek sürdürüldüğü bir yılı yaşadık. İşçilerin, kadınların, çocukların ve hatta bebeklerin güvende tutulmadığı, 6 Şubat 2023 depremlerinin yaralarının hala sarılmadığı bir yılı geride bıraktık.

2025’te ülkemizde huzur içinde yaşayacağımız günlerin geleceğine umudumuz tam. Halkımızın 31 Mart yerel seçiminde CHP’yi Türkiye’nin birinci partisi yapmış olması artık adaletli, milleti için çalışan, hakça bir düzeni kurabilecek yeni bir iktidara olan özleminin en büyük göstergesidir.

Kötü eller tarafından çalınan yıllarımıza 2025'de son vereceğiz. Bizler bu yıla öncesinden daha büyük umutlarla daha yüksek bir motivasyonla giriyoruz. Sizler de buna inanın ve yürüyüşümüzde yanımızda olun. Şairin de dediği gibi; İnanın çocuklar güzel günler göreceğiz, motorları maviliklere süreceğiz.

Eşit ve özgür bir şekilde sonsuza dek yaşayacağımız topraklarımızda çok daha mutlu yıllar yaşayacağız. Üstünde yaşayan insanı gibi çalışkan ve cömert topraklarımızın verdiği nimetleri kardeşçe bölüştüğümüz nice yılları birlikte geçireceğiz. Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırdığımızda, milletimiz demokrasi ve hukukun üstünlüğüyle; çiftçimiz tarlasıyla; evlatlarımız bilimle, çağdaş ve laik eğitimle buluşacak.

Bu duygu ve düşüncelerle, terörle mücadelede hayatını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize mutlu bir yaşam diliyorum. 2025 yılının, ülkemiz, bölgemiz ve tüm dünyaya sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. Tüm milletimizin yeni yılını, yürekten kutluyorum.”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ