Milletvekili Kaya, mesajında: “Hayata dair acı ve tatlı olayları, sevinçleri ve hüzünleri ile bir yılı daha geride bırakıp yeni bir yıla, yeni umutlarla girmenin heyecanını yaşamaktayız” dedi.

Her yeni yıl yeni umutlarla geldiğini aktaran Oğuzhan Kaya, “2025 yılının öncelikle tüm dünyaya dostluk ve barış getirmesi, her nerede yaşanırsa yaşansın tüm acıların sona ermesi, ilimizin, ülkemizin, milletimizin dayanışma, birlik ve kardeşliğini güçlendirmesidir. Yeni bir yıl bizlere geçmişin muhasebesini yaparak, elde ettiğimiz birikim ve tecrübeyle ülkemizin kalkınması ve gelişmesi, halkımızın birliği, beraberliği ve huzuru için yapılacak çalışmaları yeniden gözden geçirerek, geleceğe ilişkin yeni planlar yapma konusunda fırsat veriyor” ifadelerini kullandı.

“MİLLİ BİR HEYECAN VE RUHLA DAHA

ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKMEKTEDİR”

Milletvekili Kaya mesajının devamında, “Hiçbir başarı kalıcı değildir. Yeni ve daha büyük başarılar elde edebilmek için hepimizin milli heyecan ve ruhla daha çok çalışması gerekmektedir. Yaşadığımız bir yılı bitirip yeni bir yıla girerken, geçirdiğimiz yılın muhasebesini yapmalı, yeni yılın plan ve programını hazırlamalıyız. 2015 yılının milletimize huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini diliyor, Çorumlu hemşerilerimin ve milletimizin yeni yılını en içten duygularımla kutluyor, selam, sevgi ve saygılar sunuyorum” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR