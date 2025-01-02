Milletvekili Ahlatcı, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Yüce Rabbimizin rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının aralandığı mübarek Regaip Kandili'ne erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı gecede, kalplerimizi temizleyip manevi bir yolculuğa çıkmak, dualarımızı yükseltmek için bir fırsat buluyoruz.

Regaip Kandili, üç ayların başlangıcı ve mübarek günlerin habercisidir. Bu gecede yapacağımız duaların, gönül kapılarımızı açmanın ve birbirimize olan sevgi ve saygımızı pekiştirmenin büyük bir önemi vardır.

Rabbimizden, birlik ve beraberlik içinde nice kandillere erişmemizi, sağlık, huzur ve mutluluk içinde yaşamamızı diliyorum. Dualarımızın kabul olması ve hayırlara vesile olması dileğiyle, Regaip Kandiliniz mübarek olsun.”

Editör: KEMAL YOLYAPAR