Çorum İl Müftülüğü’nün İnsani Değerler Platformu ve Çorum Filistin Platformu desteği ile organize ettiği Cami Buluşması etkinliği Ulucami’de gerçekleşti.

“Üç aylar başkarken, şehirlerin kalbi camilerde buluşuyoruz” sloganı ile düzenlenen programa İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

Üç ayların başladığı ilk gün yapılan sabah namazı buluşmasında Gazze için dua edilirken, program sonunda Çorum Belediyesi tarafından cemaate çorba ikramı yapıldı.

Editör: HABER MERKEZİ