Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun hakkında, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatıldı. Uzun, soruşturma kapsamında Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.

Editör: İHA AJANS