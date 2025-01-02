MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Delice-Çorum hızlı tren ihalesinden dolayı iki isme teşekkür etti.

Vahit Kayrıcı, Delice-Çorum hızlı tren inşaat ihalesinin gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, büyük katkılarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.

Kayrıcı sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu görüşlere yer verdi: “Delice-Çorum hızlı tren hattı inşaat ihalesinin gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim. Bu önemli projenin olumlu sonuçlanmasında büyük katkısı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyefendiye teşekkür ediyorum. Şehrimizin kalkınması ve gelişmesine, yatırımların şehrimizle buluşmasına olumlu katkılar sağlamaya devam edeceğiz. Delice-Çorum hızlı tren hattı inşaat ihalesinin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum”

ÇIPLAK’TAN TEŞEKKÜR

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da bir mesaj yayınlayarak ihalenin yapılması nedeni ile katkısı olan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Çıplak ihalenin yapılmasında emeği geçen başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile katkı sağlayan herkese şahsı ve teşkilatı adına teşekkür etti.

Çıplak, “Cumhur İttifakı olarak, geçmişin muhasebesini yaparak, elde ettiğimiz birikim ve tecrübeyle ülkemizin ve şehrimizin kalkınması, gelişmesi ve milletimizin birliği, beraberliği ve huzuru için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da şehrimize ve ülkemizin kalkınmasına yönelik yapılacak her yatırıma ön şartsız destek vereceğiz. Delice-Çorum hızlı tren hattı inşaat ihalesinin, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Editör: Haber Merkezi