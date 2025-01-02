Kartlarında yeterli bakiye olduğunu düşünerek otobüse binen vatandaşlar zamlı ücretlere hazırlıksız yakalandı.

Meclis'ten geçtiğinde de tartışmalara neden olan ulaşım zammı hakkında Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, fiyat değişikliğinin kaçınılmaz olduğunu toplu ulaşımda tam bilet maliyetinin 25 TL olduğunu savunarak şunları söylemişti: "Toplu ulaşımda tam biletin maliyeti 25 TL’dir. Şu an toplu ulaşımda da suda da maliyetlerin çok altında bu hizmetleri en güzel şekilde vermeye çalışıyoruz. Etrafımızdaki birçok ilde su bulamadığı için su kesintileri yapıldığı bir dönemde 53 km uzaktan suyu Çorum’la buluşturan ve bunun için milyarlarca lira bedel ödeyen ve ödemeye devam edecek olan Çorum Belediyesi’dir. Bu konuda Çorum Belediyesi’nin başarılı duruşu tüm Türkiye’de malumdur.”