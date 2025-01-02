İlk olarak Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut’u ziyaret eden Milletvekili Ahlatcı, ardından hastanenin doğum servisinde Yıldız çiftinin 2025 yılında dünyaya gelen Talha bebeğe ziyaret etti.

Daha sonra sağlık çalışanları başta olmak üzere, hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınlarıyla da bir süre sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Yusuf Ahlatcı; beraberindekilerle birlikte, Polis kontrol noktaları ve İtfaiye ekiplerini de ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti.

Ziyaretlerini aralıksız sürdüren Milletvekili Ahlatcı, Ulukavak Mahallesi’nde ikamet eden Hasan Sosyalbaşı ve ailesine de çatkapı misafir oldu.

Ahlatcı, son olarak ise böbrek tedavisi gören Ahmet Tağıl ve ailesini ziyaret ederek hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de yeni yıllarını tebrik etti.

Editör: Haber Merkezi