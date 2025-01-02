Milletvekili Ahlatcı, Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ve yönetim kurulu ile bir araya gelerek, çiftçilerin talepleri ve odanın önerileri üzerine istişarelerde bulundu. “Çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” diyen Yusuf Ahlatcı, Başkan Özdemir ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, yönetimi ve oda başkanlarıyla da bir araya gelen Milletvekili Ahlatcı, esnaf ve sanatkarların taleplerini dinledi.

Ahlatcı; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman esnaf ve sanatkarlarımızın yanında yer aldık. Bundan sonra da yeni projelerle esnafımızı desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yusuf Ahlatcı daha sonra ise Çorum Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı'yı da ziyaret ederek, yeni Çorum Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesisi'nin inşaat aşamasını yerinde inceledi. Yusuf Ahlatcı, “Çorum'umuza ve değerli avukatlarımıza hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Son olarak Damızlık, Sığır Yetiştiricileri Birliği’ni yeni tesisinde ziyaret eden Milletvekili Ahlatcı, Birlik Başkanı Yılmaz Kaya ile görüştü. Yeni tesisin birliğe hayırlı olmasını temenni eden Ahlatcı, “Çorum Damızlık, Sığır Yetiştiricileri Birliğinin yeni tesisini ziyaret ederek yerinde inceledik. Şehir ekonomisine sağladıkları katkılardan ötürü Birlik Başkanımız Yılmaz Kaya ve yönetimini tebrik ediyorum. Şehrimize ve üreticilerimize hayırlı olsun. Yeni tesis Çorum’umuza çok yakıştı” ifadelerini kullandı.

Editör: SELDA FINDIK