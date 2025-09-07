Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, AHL Park AVM’de “Koruyan Geliştiren Sağlık” temalı Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri düzenledi.

Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda vatandaşların kan şekeri, tansiyon ve karbonmonoksit ölçümleri yapıldı. Ayrıca kanserde erken teşhisin önemi, sağlıklı yaşam ve dijital farkındalık konularında bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

Alanda, “Nefesiniz Dumansız, Hayatınız Sağlıklı”, “Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır”, “Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Sağlıklı Hayata Merhaba”, “Dijital Dünyanı Yönet, Hayatı Kaçırma”, “Hareket Et, Doğru Beslen, Sağlıklı Yaşa”, “Size En Yakın Hekiminiz Aile Hekiminiz” ve “Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” başlıkları altında yedi farklı temada stant yer aldı.

Sağlık ekipleri, vatandaşların yaşam bulgularını kontrol ederek tütün kullanımının zararlarına dikkat çekti. Sigarayı bırakmak isteyenler, danışmanlık ve tedavi hizmeti almak üzere Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirildi.

Ayrıca sağlıklı beslenmeyi teşvik etmek amacıyla “sağlıklı tabak” uygulamaları sunuldu; fiziksel aktivitenin faydaları anlatıldı. Çocuklar ve ebeveynlerine yönelik etkinliklerde ise teknoloji bağımlılığı ve dijital dünyanın riskleri üzerine bilgilendirmeler yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, etkinliklerin toplumun her yaş grubunda sağlıklı yaşam bilincini güçlendirmeye katkı sunduğunu ifade etti.

