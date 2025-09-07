Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda gerçekleştirilen temizlik çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, öğrencilerin daha temiz, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğitim görmeleri amacıyla belediye ekipleri tarafından kapsamlı temizlik ve yıkama işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Bu kapsamda okul bahçeleri, oyun alanları ve ortak kullanım alanlarının özenle yıkanarak hazır hale getirildiği bildirildi.

Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü, yapılan çalışmalar dolayısıyla Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve belediye ekiplerine teşekkür ederek, “2025-2026 eğitim öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize hayırlı olmasını dileriz” ifadelerine yer verdi.

Muhabir: Haber Merkezi