İç Anadolu Genç İş Adamları Federasyonu (İÇGİAF) Genel Başkanı H. Arda Yurtsever ve İÇGİAF heyeti, Ankara Genç İş İnsanları Derneği (ANGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Onat ile ANGİAD heyeti ve Çorum Genç İş İnsanları Derneği (GİAD) Yönetim Kurulu Başkanı K. Burak Küçükbenli ile Çorum GİAD heyeti, Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

Ziyarette, İÇGİAF Genel Başkanı Yurtsever ve Çorum GİAD Başkanı Küçükbenli, “İç Anadolu İş Dünyasının Ortak Değerleri” anısına Başkan Başaranhıncal’a plaket takdim etti.

Çorum TSO tarafından yapılan açıklamada, misafirlere nazik ziyaretleri için teşekkür edildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ