Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 87’nci yılı nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, sonsuz bir saygı, minnet ve özlemle andıklarını vurgulayan Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“10 Kasım, yalnızca bir yas günü değil; aynı zamanda Atatürk’ün bize miras bıraktığı Cumhuriyetin, çağdaş değerlerin ve aklın yol göstericiliğinin önemini bir kez daha hatırladığımız gündür. Onun fikirleri, hedefleri ve çağın ötesine uzanan vizyonu, bugün hâlâ yolumuzu aydınlatmaktadır.

Bu aydınlıktan korkan karanlık yüzler her yıl olduğu gibi bu yıl da zincirlerinden boşandılar, sağa sola saldırmaya başladılar! Laflarını aldılar gerisin geri yerlerine oturdular.

Yine Milli Eğitim Bakanının son iki yıldır ara tatili 10 Kasım haftasına denk getirmesi de sinsi bir harekettir.

Akılları sıra Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm okullarda, tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte anılması engellenmek isteniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, her 10 Kasım’da olduğu gibi bu yıl da Ata'mızı anmaya devam edeceğiz.

Atatürk, millet egemenliğine dayalı laik, demokratik bir devletin temellerini atarak, ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyeti bizlere emanet etmiştir. Onun bizlere bıraktığı Cumhuriyet’e ve tüm emanetlerine nesilden nesile sahip çıkacağız.

Bugün bizlere düşen, Atatürk’ü sadece anmak değil; onun düşüncelerini yaşatmak, bilimden, akıldan, adaletten ve eşitlikten asla vazgeçmemektir.

Ulu Önder Atatürk’ün ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.’ sözleri, bizlere düşen en büyük sorumluluğun da ifadesidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete intikalinin 87’nci yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve Cumhuriyet’in tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhun şad olsun Atam.”

Muhabir: Haber Merkezi