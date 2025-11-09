Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bedenen aramızdan ayrılışının 87. Yıldönümü nedeniyle bir açıklama yaparak, O’nun izinden yürümeye, ilke ve devrimlerini sonsuza dek yaşatmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Uğur Demirer, “En büyük eseri ve emaneti Laik Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk Devrimi’ni ilelebet yaşatmanın vazgeçilmez görevimiz olduğu bilinciyle kurtarıcımız, kurucumuz, değişmez önderimiz büyük Atatürk'ü yılda sadece bir gün değil, her gün anıyor, anlamaya çalışıyoruz” dedi.

ADD Şube Başkanı Demirer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“On yıllardır yaşadıklarımız, özellikle son yıllarda ilkelerine, devrimlerine, eserlerine ve hatta ailesine yapılan hadsiz, haksız ve ahlâksız saldırılar yanında, önerdiği akıl ve bilim yolundan sapıldığı için milletimizin fakr ü zaruret içinde harap ve hitap düşürülmüş olması içimizi acıtıyor, yüreklerimizi dağlıyor belki, ama daha çok azim ve kararımızı artırıyor.

Bu azim ve kararla, cumhuriyeti ve devrimi emperyalizm uşağı iç ve dış karşı devrim güçlerinin “din kisvesi altındaki küfür ve melanetinden” mutlaka koruyacak, ülkemizi "şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi” yapmaya çalışan hainleri ve sahiplerini yine hüsrana uğratacağız.

Atatürkçü Düşünce Derneği olarak, tarihin en büyük devrimcisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü yitirişimizin 87. yıl dönümünde de minnetle, şükranla ve her geçen gün artan bir özlemle anıyor, aziz hatırası önünde tazimle eğiliyoruz.”

Muhabir: Haber Merkezi