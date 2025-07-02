Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, 2025-2026 sezonu için üst düzey hakemler, gözlemciler ve video yardımcı hakemlerden oluşan listeleri resmen açıkladı. TFF'nin resmi web sitesinde yayımlanan duyuruya göre, yeni sezonun hakem kadrosu belirlendi. Üst klasman hakemler arasında ülkenin dört bir yanından isimler yer alırken, Çorum’dan ise geçtiğimiz sene klasmanda görev alan Ahmet Ecevit bölgesele düştü. Yeni sezonda Çorum’un klasmanda hiçbir hakemi kalmamış oldu.

Bu gelişme sonrası Çorum futbolunda hakemliğin dibe vurduğu bu sezon itibari ile kanıtlanmış oldu.

DÜŞEN DÜŞENE

Klasman hakemlerinin yanı sıra bölgesel hakemlerde de düşenler çıkanlar duyuruldu. Biten sezonda Bölgesel Hakem olarak görev yapan Ertuğrul Ramazan Boyraz ve Nuriye Çınar Bal il hakemliğine düşerken, biten sezonda il hakemi olarak görev yapan Bahar Çakıcı ve Edanur Dölkeleş ise Kadın Bölgesel Yardımcı Hakemliğine yükseldiler.

BIÇAKCI KLASMANDA

Hakemlikte klasmana hakem gönderemeyen Çorum’da gözlemcilikte bir isim klasmana yükseldi. Merkez Hakem Kurulu, biten sezonda Bölgesel Futbol Hakem Gözlemciliği yapan Mustafa Bıçakcı’nın Klasman Gözlemciliğine yükseldiği duyurdu.

Kurul ayrıca, Çorum İl Hakem Kurulu Başkanı Mahmut Selçuk’un da Bölgesel Hakem Gözlemciliğine terfi ettiğini de açıkladı.

TEKLİF EDİLDİLER AMA ÇIKAMADILAR

İl Hakem Kurulu’nun Bölgesel Hakemlik için teklif ettiği isimlerden Serhat Doğan, Erdal Uncuer, Özkan Dağ, Ebubekir Kılcı ve Nezgidar Abukan MHK tarafından kabul görmezken, bu isimlerin yeni sezonda da il hakemi olarak görev yapacağı belirtildi. Bölgesel Hakem Gözlemciliği için teklif edilen Durmuş Buyruk da yeni sezonda yerinde saydı ve il hakem gözlemcisi olarak devam edeceği açıklandı.

BAYRAKLI VE GENEL YERİNDE SAYDILAR

Düşenlerin, çıkamayanların olduğu listede Klasman hakemi Celal Bayraklı ve Bölgesel Hakem Gözlemcisi Özcan Genel yerinde sayan isimler oldular.

Rahatsızlığı nedeni ile raporu bulunan Celal Bayraklı’nın klasmanda askıya alındığı 2025-2026 sezonunda görev alamayacağı açıklanırken, sağlığına kavuşması halinde yeniden değerlendirmeye alınarak görevine kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.