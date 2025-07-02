2024-2025 amatör futbol sezonunun sona ermesinin ardından Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan yazılı bir açıklama yaparak biten sezonu değerlendirdi. 21 Eylül 2024 Cumartesi günü U16 Ligi ile başlayan sezonun 29 Haziran 2025 Pazar günü oynanan U12 Ligi finali ile sona erdiğini belirten Ayan, sezonun tam tamına 9 ay 8 gün sürdüğünü ifade etti. U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, 2.Amatör Küme ve 1.Amatör Küme olmak üzere toplam 10 kategoride maçların oynandığını da duyuran Ayan, “İlimizde oynanan amatör futbol lig müsabakaları diğer branşlar içerisinde en uzun süren resmi spor organizasyonu olarak bu yıl da kayıtlara geçti” dedi.

40 KULÜP 3040 LİSANSLI FUTBOLCU

Çorum Futbol İl Temsilciliği ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ile ortaklaşa düzenlenen resmi futbol müsabakalarında toplam 673 maç oynandığının da altını çizen İl Temsilcisi Engin Ayan, “Bu müsabakalarda toplam 40 kulüpten 3040 lisanslı futbolcu forma giydi. 673 müsabakadan 4’ü merkezde olmak üzere Osmancık, Sungurlu, İskilip, Kargı, Alaca, Mecitözü ve Bayat olmak üzere toplam 11 sahada maçlar oynatıldı. Bu maçlar kar, kış, yağmur demeden büyük özveri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri tarafından oynamaya hazır hale getirildi” dedi.

65 HAKEM GÖREV YAPTI

Ayan açıklamasının devamında 673 müsabakada görev alan hakemler, gözlemciler ve sağlıkçıların sayısını da duyurdu. Ayan, “Biten sezonda maçlarda 1 klasman hakemi, 2 bölgesel hakem, 1 bayan bölgesel hakem, 36 il hakemi ve 25 aday hakemi olmak üzere toplam 65 hakem görev alırken, 2 bölgesel gözlemci, 10’u il gözlemcisi olarak üzere toplam 12 futbol hakem gözlemcisi de maçlarda görev yaptı. Yine bu maçlarda 22 saha komiseri görev yaparken, 19 sağlık personeli de maçlarda yerini aldı.

118 FUTBOLCU DİSİPLİN KURULU’NA SEVK EDİLDİ

1.Amatör, 2 Amatör Küme ile alt yapı liglerinde görev yapan ve başkanı olduğum 11 a Futbol Tertip Kurulu üyesi ile birlikte 673 adet resmi müsabakanın sonucu tescil edilmiş ve 673 müsabaka sonrasında 118 Sporcu, 5 Yönetici ve 8 adet teknik sorumlu disiplin suçu nedeni ile TEDBİRLİ Olarak İl Futbol Disiplin kuruluna sevk edilmişlerdir. 3’ü Avukat olmak üzere toplam 5 kişiden oluşan İl Futbol Disiplin kurulu başkan ve üyeleri 131 dosyayı inceleyerek karara bağlamışlardır” ifadelerine yer verdi.

TEŞEKKÜR

Ayan açıklamasının sonunda emeği geçenlere teşekkür etmeyi de unutmadı. İl Temsilcisi Ayan, “ Maçlar oynanırken, gerek taraftarların, gerek futbolcuların güvenliğini sağlayan polislerimize, sezonun kazasız belasız tamamlanmasına katkı sağlayan kulüplere, futbolculara, antrenörlere, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personellerine, futbol taban birliklerine teşekkürü bir borç bilirim” dedi.