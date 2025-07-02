Zonguldak’ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol Grup Birinciliği’nde Çorum erkek takımı finallere adını yazdırdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol Grup Birinciliği 27-29 Haziran tarihleri arasında Zonguldak’ta yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda takım ve sporcunun yer aldığı grup birinciliğinde Çorum erkek takımı grubunu birinci sırada tamamlayarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.