Çorum Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı olağan toplantısında Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden gelen talep üzerine ortak hizmet projesi üretilmesi konusundaki gündem maddesi görüşülerek kabul edildi.

Çorum’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından önemli bir projenin hayata geçirildiğini söyleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan vakfın inşaatının sürdüğünü ve onlardan gelen destek talebi uyarınca bir hizmet protokolü ile 2 milyon lira destek sağlanacağını vurguladı.

Aşgın; “Sevgi, barış ve kardeşliğin merkezi Çorum’da yine sevginin merkezi olacak Rıza Şehri ve cemevi projenin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılmasını diliyorum. Rıza şehrinin de güzel hizmetlere vesile olmasını diliyorum” dedi.

Belediye Başkanı Aşgın’ın konuşmasının ardından gündem maddesi oylanarak kabul edildi.

Editör: HABER MERKEZİ