AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı ilk olarak, geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden Yusuf Gürbüzer’in evlatları Halil ve Kamil Gürbüzer kardeşleri ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti. Merhuma Allah’tan rahmet dileyen Ahlatcı, Gürbüzer ailesine sabır ve metanet temennisinde bulundu.

Ahlatcı ayrıca Çorum’un köklü esnaflarından ve Şehir Pastanesi’nin kurucularından merhum Uğur Evrenli’nin vefatı dolayısıyla da taziye ziyaretinde bulunan Yusuf Ahlatcı, Mehmet ve İhsan Evrenli’ye başsağlığı diledi.

Ahlatcı, “Merhuma Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine sabır diliyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin” dedi.

Editör: Haber Merkezi