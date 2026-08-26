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Yaşar kardeşler, Çakır Pro Servis çatısı altında Çorumlu araç sahiplerine güvenilir, hızlı ve kaliteli servis hizmeti sunmayı amaçlıyor.

Alanında deneyimli ekibiyle araçların bakım ve onarım işlemlerini titizlikle gerçekleştiren işletme, kaliteli işçilik ve müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor.

Mimarsinan Mahallesi Çorum Sanayi Sitesi 53. Sokak No: 4 adresinde hizmet veren Çakır Pro Servis; kaporta, boya, mekanik, hasar onarımı, boyasız göçük düzeltme, elektrik, periyodik bakım, arıza tespiti, yedek parça, klima servisi ve detaylı temizlik hizmetleriyle araç sahiplerinin birçok ihtiyacını tek çatı altında karşılıyor.

Çorum’da Hüseyin, Caner ve Dursun Yaşar kardeşlerin işletmeciliğini yaptığı Çakır Pro Servis, otomobil sahiplerine kaporta, boya, mekanik ve bakım alanlarında profesyonel hizmet sunuyor.

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