Çorum’da Hüseyin, Caner ve Dursun Yaşar kardeşlerin işletmeciliğini yaptığı Çakır Pro Servis, otomobil sahiplerine kaporta, boya, mekanik ve bakım alanlarında profesyonel hizmet sunuyor.
Mimarsinan Mahallesi Çorum Sanayi Sitesi 53. Sokak No: 4 adresinde hizmet veren Çakır Pro Servis; kaporta, boya, mekanik, hasar onarımı, boyasız göçük düzeltme, elektrik, periyodik bakım, arıza tespiti, yedek parça, klima servisi ve detaylı temizlik hizmetleriyle araç sahiplerinin birçok ihtiyacını tek çatı altında karşılıyor.
Alanında deneyimli ekibiyle araçların bakım ve onarım işlemlerini titizlikle gerçekleştiren işletme, kaliteli işçilik ve müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor.
Yaşar kardeşler, Çakır Pro Servis çatısı altında Çorumlu araç sahiplerine güvenilir, hızlı ve kaliteli servis hizmeti sunmayı amaçlıyor.
ÇAKIR PRO SERVİS
Adres: Mimarsinan Mahallesi, Çorum Sanayi Sitesi, 53. Sokak No: 4 – Çorum
Telefon: 0544 443 42 67
Telefon: 0541 340 78 13
Kaporta • Boya • Mekanik • Hasar Onarım • Periyodik Bakım • Arıza Tespit • Yedek Parça • Klima Servisi • Detaylı Temizlik