Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ankara'da iki ziyaret önemli gerçekleştirdi. Önce MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’yı ziyaret eden MHP İl Başkanı Çıplak, daha sonra ise Kayrıcı ile birlikte Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile de biraraya geldi.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak’a ziyaretlmerde Teşkilattan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Hattap İmal ve İl Başkan Yardımcısı Arif Dalyan eşlik etti. Milletvekili Kayrıcı ile Çorum teşkilatları ve il başkanlığının yürüttüğü faaliyetlerin istişare edildi. Çıplak, Kayrıcı'nın misafirperverliği ve tavsiyelerine teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi