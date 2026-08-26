Yaz sıcakları etkisini sürdürürken yurdu serinletecek hava dalgası için tarih belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahmininde, hafta sonuna doğru yağışlı havanın yurdun geniş bölümüne yayılacağı görülüyor. Sıcaklıkların ise Rusya üzerinden gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte yaklaşık 6 derece düşmesi bekleniyor.

SICAK HAVA YERİNİ SERİN HAVAYA BIRAKACAK

Meteoroloji'nin 26 Ağustos Çarşamba günü için yayımladığı tahminlerde hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bugün özellikle doğu ve kuzeydoğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

ÇORUM'DA 3 GÜN YAĞIŞ BEKLENİYOR

MGM'nin 5 günlük tahmin haritasında 28 Ağustos Cuma gününden itibaren Çorum'da yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Kentte cuma, cumartesi ve pazar günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

27 Ağustos Perşembe günü Çorum'da 34 derece olması beklenen en yüksek sıcaklıkların cuma günü 29, cumartesi günü 25 derece, pazar günü is 27 derece olması bekleniyor.