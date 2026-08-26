Çorum’un afetlere karşı daha dirençli, güvenli ve planlı bir kent yapısına kavuşturulması amacıyla yürütülen Kale/Gülabibey Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında çalışmaların ikinci aşamasına geçildi.

Projenin ilk aşamasında, üzerinde yapı bulunan parsellerin maliklerine yönelik gerçekleştirilen uzlaşma görüşmelerinin ardından, üzerinde herhangi bir yapı bulunmayan (boş) parsellerin maliklerine yönelik uzlaşma görüşmelerine de başlandı.

HAK KAYBI YAŞANMAMASI İÇİN UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİNE KATILIM ÖNEM TAŞIYOR

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Uzlaşma görüşmeleri kapsamında anlaşma sağlanmaması ve gerekli muvafakatnamenin imzalanmaması halinde, ilgili taşınmazlar kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde satış sürecine konu edilebilecektir. Bu aşamadan sonra hak sahiplerinin projeye yeniden dahil olma imkânı bulunmayacaktır. Bu nedenle herhangi bir hak kaybı veya mağduriyet yaşanmaması için taşınmaz maliklerinin ivedilikle uzlaşma görüşmelerine katılarak kendilerine sunulan seçenekler hakkında bilgi almaları ve gerekli muvafakatnameyi imzalamaları önem taşımaktadır.” denildi.

ŞEFFAFLIK, ADALET VE EŞİTLİK İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA

Kentsel dönüşüm süreci; şeffaflık, adalet ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda yürütülmektedir. Tüm hak sahipleri için belirlenen şartlar ve uygulama esasları, herhangi bir ayrım gözetilmeksizin eşit şekilde uygulanmaktadır.

Tüm maliklere aynı kriterler doğrultusunda yaklaşılmakta; hiçbir hak sahibine farklı veya ayrıcalıklı bir uygulama yapılmadan süreç, başından sonuna kadar aynı kurallar ve aynı şartlar çerçevesinde yürütülmektedir.

Uzlaşma sürecinde maliklere sunulan şart ve teklifler süreç içerisinde değişmeyecektir. “En son imzayı atarsam teklif revize edilir veya daha farklı şartlar sunulur” şeklinde bir uygulama söz konusu değildir. Tüm hak sahipleri, süreç boyunca aynı şartlar ve aynı kriterler çerçevesinde değerlendirilecektir.

AMAÇ: GÜVENLİ VE DİRENÇLİ BİR KENT

Kale ve Gülabibey Mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla; mevcut yapılaşmanın afet riskleri açısından değerlendirilmesi, güvenli ve nitelikli yapılaşmanın sağlanması, sosyal ve teknik altyapı alanlarının geliştirilmesi ve mahallelerin daha yaşanabilir bir kent dokusuna kavuşturulması hedeflenmektedir.

MALİKLER UZLAŞMA OFİSİNDEN BİLGİ ALABİLİR

Bu kapsamda taşınmaz maliklerine ulaşılarak; proje, taşınmazlarının mevcut durumu, kentsel dönüşüm sürecinde gerçekleştirilecek uygulamalar ve uzlaşma seçenekleri hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

Proje ve uzlaşma sürecine ilişkin detaylı bilgi almak isteyen taşınmaz malikleri, Çorum Belediyesi C Blok zemin katta bulunan Uzlaşma Ofisi’ne başvurabilir.”