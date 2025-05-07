Programda Ülkü Ocakları Eğitim ve Türk Dünyası Birim Başkanları tarafından katılımcılara 3 Mayıs Milliyetçiler Günü'nün anlam ve önemi ile Türk Devletleri Teşkilatı hakkında seminerler verildi.

Seminerlerin ardından gençler, çeşitli zeka oyunları oynayarak ve geleneksel Türk sporları yaparak keyifli vakit geçirdi.

Etkinliğe Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, bazı parti yöneticileri de katılarak gençlerle sohbet etti. Ayrıca Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da programı ziyaret ederek gençlerle buluştu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ülkü Ocakları Başkanı Tosik, nazik ziyaretleri için Başkan Aşgın ve MHP’li idarecilere teşekkür ederek: “Türk yaşam tarzının ve eğlence kültürünün unutulmaya yüz tuttuğu günümüzde gençliğimiz için böylesi anlamlı bir ortam hazırlayan Çorum Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın'a ve alakalarından dolayı Çorum Belediyesi çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunarız. Ne Amerika Ne Rusya Ne Çin Her Şey TÜRKLÜK İçin” dedi.

Editör: Haber Merkezi